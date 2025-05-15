住展：北台灣520檔期推案年減27% 台北市減幅最大

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（中央社記者何秀玲台北15日電）住展雜誌統計，北台灣2025年520檔期新成屋、預售屋預估推案量為新台幣1926.3億元，較去年同期實際推案量減少約718.8億元，年減幅27.2%；其中衰退最多為台北市，年減幅59.3%。住展雜誌表示，今年具多空變數，全年衰退狀況將成定局。

住展雜誌今天發出新聞稿，發言人陳炳辰指出，回顧近年520檔期，2020年史上大降息，與2019、2024年台股大幅走熱，讓建商推案達2000億元大關。

但2021到2023年，以及去年9月皆見政策干擾，包括2021年的房地合一稅2.0與預售屋實價揭露、2022年央行連續升息、2023年平均地權條例修法上路，和2024年9月的寬限期限制措施，加上銀行房貸放款緊縮，都讓520檔期供給量出現波動，建商保守以對。

住展雜誌統計，今年520檔期，北台灣衰退最多為台北市，預估推案量為248.5億元，比去年同期年減59.3%，無百億元大案；12行政區中，信義區、松山區、中正區、南港區、士林區、內湖區6區未推案，高房價台北市在買氣薄弱當下更不吃香，建商進場牛步。

北台灣衰退幅度排名第二、第三為宜蘭地區、新北市，年減幅分別為28.5%、24.1%。住展雜誌指出，宜蘭地區非房市熱區，僅推出約25.8億元，不過宜蘭本以內需為主，檔期意義不大。

新北市估約928億元，年減294.6億元，雖仍因地段優勢與大建商實力，有3案預估推上百億元，突圍房市冷氣團，但具備居住開發地段的行政區如永和區、土城區、蘆洲區、樹林區、五股區都不見新案身影，大環境弱化讓全台房市量體一哥新北市難置身事外。

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陳炳辰分析，今年建商避風頭的延推心態明顯，不乏從329檔期延至520檔期，或再以拖待變，使今年推案量難有期待。

他表示，關稅大戰暫歇，但不確定因素仍存，台幣升值波及總經也是隱憂，即便今年9月央行利率有調整的可能，仍有多空變數，加上屆時已近年底，對今年房市無濟於事，2025全年衰退狀況將成定局。（編輯：楊蘭軒）1140515