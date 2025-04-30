央行理事盼房市軟著陸 密切關注實體經濟影響

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）政府系列打炒房措施下，房市持續降溫，央行理事指出，房價漲勢已經趨緩，希望房市軟著陸，過程也要密切注意對實體經濟的影響，若房價突然大幅下跌，恐增加金融機構信用風險。

央行3月20日舉行第1季理監事會，利率連4凍，且未再祭出新的房市管制措施。議事錄摘要今天出爐，全體理事考量國內外各項因素後，均贊同維持政策利率不變與現行選擇性信用管制措施。

多位理事同時指出，央行第七波選擇性信用管制措施在遏止炒房、房地產市場降溫、不動產貸款集中度下降等成效已顯現，因此贊同維持管制措施不變，未來宜持續觀察。

有央行理事表示，不動產貸款利率已大幅上升且具差異化，考量房地產市場正面臨修正，央行採取預先防範措施，如信用風險壓力測試，希望房地產市場能夠軟著陸，而非硬著陸。

另有理事提醒，房市交易量縮，必將減少房屋修繕及家庭支出，也可能限縮營建工程投資，將進一步影響民間消費及投資支出，未來應密切關注房市量價衝擊對實質經濟活動影響。

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也有理事指出，不動產貸款集中度及銀行自主控管不動產貸款總量都在下降，但調整過程需要較長時間；目前民眾的房貸資金需求仍高，不過銀行可提供的房貸資金受限，且房貸利率處於較高水準，未來宜特別注意購屋貸款資金供需差距是否過大等問題。

部分理事說，34家國銀提報的不動產貸款集中度預估控管目標均緩步向下，房價仍上漲但幅度已趨緩，希望房市能夠軟著陸。一旦房價突然大幅下跌，由於銀行不動產放款集中度仍高，恐將增加金融機構的信用風險。（編輯：萬淑彰）1140430