房仲：打炒房稅負差異大 去年第4季短期交易驟減

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（中央社記者潘智義台北28日電）根據財政部最新統計資料，2024年房地合一稅總件數達13.4萬件，雖較2023年成長約1.7萬件，不過隨打炒房政策影響，第7波信用管制上路後，2024年第4季總件數僅約2.6萬件，比第3季減少約1萬件。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年央行接連祭出第6波、第7波信用管制，下半年的房市交易量也逐漸萎縮；而短期轉售的交易，因房價增值空間有限、稅務成本高的情況下，讓利幅度和價格競爭力不及早年購入的長期持有者。

張旭嵐指出，觀察全年房地合一稅稅率分布，持有5至10年轉售交易的稅率20%案件，仍為最大宗，且占比逐年走高，2024年達36.1%；持有2年內交易須繳45%重稅案件，2024年占比18.2%，比2022年的25.5%減少7.3個百分點，短期交易有下滑趨勢。

另外，現在銀行估價偏向保守，尤其是同一物件一年內有交易紀錄的物件，多半取其低價作為放貸依據，避免行情被過度哄抬的問題，因此這類估價上也趨向劣勢，也導致待售期拉長、短期交易逐漸減少。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，稅率20%的案件長期為房地合一稅的主流，主要是持有期間與稅率差異最明顯所致。現行房地合一稅持有2至5年轉售，稅率35%，持有5至10年轉售，稅率20%，超過10年轉售則為15%，因此持有期間屆滿5年前後，稅負差距高達15%；但屆滿10年前後，稅負差距僅5%，節稅效益遞減，因此持有者多半選擇在持有5至10年時獲利了結。

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值得一提的是，除了持有2年內轉售交易的45%稅率案件占比走低外，去年免稅案件的占比也創下歷年新低，僅約2成的案件免稅。

陳定中指出，房地合一稅有3種情況可望免稅，首先是沒有獲利，其次是賠售，不需課徵房地合一所得稅；第三種情況是連續設籍自住滿6年的案件，可享有400萬元免稅額。而近年房價上漲，交易的賠售機率降低，多數長期持有者的轉售獲利頗有機會超過400萬元免稅額，因此近兩年免稅案件占比減少。（編輯：張良知）1140428