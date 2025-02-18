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央行揭打炒房成效 過去4年不動產貸款金檢160次

2025/2/18 15:49
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（中央社記者蘇思云台北18日電）央行報告指出，7度調整選擇性信用管制措施，觀察投機交易需求下降、民眾對房價看漲的預期心理趨緩等，成效逐漸顯現；2021年起加強辦理金融機構的不動產貸款業務專案金檢，統計到今年1月底，專案金檢共160次，對象包括銀行、信用合作社、農會信用部、壽險等。

民眾黨立委黃珊珊先前提案，請中央銀行在2個月內，就「如何精進不動產信用管制措施檢討及近5年實施金融檢查狀況」，向立法院財政委員會提出書面報告，報告內容今天出爐。

央行報告指出，針對不動產貸款業務專案金檢情形，2021年起加強辦理有關金融機構辦理不動產抵押貸款業務專案金檢，統計到今年1月底止，專案金檢次數共160次，對象包括銀行、信用合作社、農會信用部、壽險公司、中華郵政公司壽險處及票券公司。

央行指出，專案金檢重點包括受檢機構辦理購置住宅、購地、餘屋及工業區閒置土地抵押等各項貸款的核貸條件（如貸款成數、寬限期等），有無違反「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」及其問與答等情形。

此外，央行指出，也針對不動產相關的特定議題進行專案查核，例如不動產貸款集中度、不動產貸款利率訂價情形、購地貸款久未動工情形與其成因等，以利滾動檢討與調整。

央行表示，2020年12月以來，央行7度調整選擇性信用管制措施，有助於銀行降低不動產授信風險。

央行指出，隨著加重信用管制措施力道，成效已逐漸顯現。第1，投機交易需求下降，房市交易縮減。去年下半年起，房市交易降溫，全國買賣移轉棟數年增率由去年7月的31.8%降至12月的-11.7%；銀行購置住宅貸款年增率也從去年8月的11.0%略降到12月的10.4%。

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第2，民眾對房價看漲的預期心理趨緩。由於民眾對房價看漲的預期心理趨緩，國泰金控國民經濟信心調查的民眾購屋意願指數由去年5月的-38點降到12月的-52點，回到2023年初水準。中經院營造暨不動產業對未來6個月景氣狀況指數，也在去年5月後走低，12月降到44.2%。

第3，本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率趨升。無自用住宅民眾購屋貸款餘額占購置住宅貸款餘額比率由2023年1月的57%，上升到去年12月的61.4%，顯示信用資源優先提供無自用住宅者。（編輯：楊蘭軒）1140218

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