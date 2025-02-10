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春節效應加央行打炒房 1月房地交易3稅齊衰退

2025/2/10 18:26
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（中央社記者張璦台北10日電）財政部今天公布最新稅收統計，受1月逢春節連假工作天數較少，加上央行打炒房措施持續發酵，與房地交易相關的契稅、土增稅、房地合一稅1月實徵淨額均落入年減局面；其中，六都房地合一稅中，僅高雄年增，其餘皆呈衰退。

財政部今天公布1月全國賦稅收入新台幣2194億元，年減1.8%。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，觀察與房地交易相關的稅目，契稅、土增稅、房地合一稅均落入年減局面。

劉訓蓉分析，1月適逢農曆春節連假，1月工作天數較去年同月時間少5天，且長假也掀起出國潮，放緩民眾看屋、購屋腳步，加上去年新青安優惠房貸催出首購熱潮，拉高比較基期。

同時，劉訓蓉表示，去年9月央行祭出第7波選擇性信用管制持續發酵，使民眾購屋態度轉趨保守，房市買氣逐漸消退，且新屋交屋大多趕在年底前登記完成，1月在缺少交屋潮挹注下，房市交易量能大減。

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反映在數據上，劉訓蓉指出，契稅1月實徵10.3億元，年減37.8%，以新北、台北及高雄市減少比較多，且雙北量縮幅度較大，減幅均達5成以上；土地增值稅1月實徵62億元，年減25.4%，主因適逢農曆春節工作天數較少及大額稅款案件減少所致，又以新北、台北及桃園市減少較多。

房地合一稅方面，劉訓蓉表示，1月實徵20.37億元，年減33.3%，觀察六都情況，僅高雄微幅年增3.9%、台南衰退57.1%、桃園減少55.3%、新北衰退32%、台中年減26.4%、台北減少21.2%。（編輯：張均懋）1140210

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