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央行未加碼打炒房 理事：不動產貸款集中度將逐季降

2024/12/25 11:50
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行12月理監事會議未加碼祭出第8波選擇性信用管制，央行理事、台經院院長張建一今天表示，根據央行調查，34家國銀不動產放款集中度未來1年會逐季下降，明年第4季和今年第4季相比，足足下降逾1個百分點，這是央行比較安心、未再出手的關鍵。

中央銀行12月19日舉行第4季理監事會議，決議利率「連3凍」，且未祭出第8波選擇性信用管制。

張建一身為央行理事，今天揭露央行理監事會議討論過程的細節。他表示，央行今年8月請34家國銀進行不動產貸款具體量化自主改善方案，而根據銀行提報的資料，今年11月不動產放款集中度為38.9%，12月微升至39.2%，接下來就會逐季下降，直至114年底，下滑至38.1%，逾1個百分點，也遠低於113年6月的39.1%。

張建一補充，根據央行調查，銀行不動產放款集中度在今年12月達到高點後，逐季下降，這讓央行比較安心；不過上述數據為銀行提報的數據，央行仍將不定期進行專案檢查。

張建一補充，央行法規定，央行第一目標是金融穩定，央行擔心的是金融機構放款大部分集中不動產，萬一房價突然反轉，會影響金融體系穩定，至於房市量縮、房價上漲或下跌，不是央行主要考量。

央行總裁楊金龍19日在央行理監事會後記者會上表示，希望房市降溫的立場不變，只是「大象轉身要慢慢轉」，否則容易跌倒，因此央行逐季審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案情形，並加強專案金檢，並適時調整相關措施內容，以促進金融穩定。（編輯：潘羿菁）1131225

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