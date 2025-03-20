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信用管制奏效 五大銀行前2月新承做房貸年減234億元

2025/3/20 20:01（3/20 20:13 更新）
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央行20日公布2月五大銀行新承做房貸金額為新台幣609.42億元，月減36.57億元。圖為新北市土城區一帶地景大樓及廠辦。（中央社檔案照片）
央行20日公布2月五大銀行新承做房貸金額為新台幣609.42億元，月減36.57億元。圖為新北市土城區一帶地景大樓及廠辦。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北20日電）央行今天公布2月五大銀行新承做房貸金額為新台幣609.42億元，月減36.57億元。央行官員表示，若觀察今年前2月新承做金額則年減新台幣234億元，在銀行控管風險等考量下，2月房貸利率2.245%續創逾16年新高。

中央銀行去年9月祭出第7波選擇性信用管制

選擇性信用管制小百科

選擇性信用管制係指對金融機構某些業務採取限制措施，以控制資金的流向與流量，達成特定的經濟金融目標。

選擇性信用管制透過對特定的銀行放款業務項目與量的限制，以抑制投機性的資金需求，進而穩定金融。

根據現行「中央銀行法」與「銀行法」等的規定，中央銀行可採行的選擇性信用管制措施包括不動產信用管制、消費者信用管制、直接信用管制與貸放比率的限制等。

資料來源：中央銀行

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，被視為史上最嚴房市管制，央行今天理監事會議未加碼房市管制，但強調持續檢討措施與成效。央行今天公布2月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為609.42億元，月減36.57億元。

央行官員表示，今年春節落在1月、去年春節則為2月，整體衡量1月與2月情況較適合。比較去年跟今年五大銀行新承做房貸金額，今年前2月金額年減234億元，六都前2月買賣移轉棟數年減達25.1%，房價漲幅也趨緩。

是否可解讀為房市管制措施有成效，央行官員指出，可以看到銀行不動產貸款集中度、房貸餘額年增率都下滑。

至於2月五大銀行新承做房貸利率為2.245%，月增0.007個百分點，連續5個月走揚，利率續創民國98年1月以來、逾16年新高。央行官員說明，銀行會考量內外部規定來決定利率是否上漲，政府並祭出信用管制措施，銀行內部也基於風險考量來調整利率。

央行今天也公布2月消費者貸款及建築貸款餘額統計，2月購置住宅貸款金額為11兆1283億元，月增171億元，年增率為9.77%，創下2024年5月以來新低。

至於有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，則月增14億元到3兆4339億元，年增率3.25%，也是2024年8月以來新低。央行官員表示，建商部分跟先前放緩趨勢一致，確實可以說信用管制措施初步顯現成效，民眾對房市的預期心理也有調整。

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央行今天同步提供新青安房貸占五大銀行新承做房貸的占比為39.76%，也是2024年7月以來新高。新青安房貸占購置住宅貸款餘額的比重也上升到11.37%，是新青安2023年8月上路以來最高。

央行官員說明，從新青安相關數據來看，確實符合當初管制的目標，希望信用資源可以優先提供給無自用住宅的人使用。（編輯：楊蘭軒）1140320

#中央銀行
#央行
#新青安
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