8大行庫新青安2月受理全面低於千戶 上路以來首見

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（中央社記者張璦台北20日電）財政部今天公布新青安房貸2月統計，受理戶數3576戶、新台幣278.2億元，雙呈月增格局，不過8大行庫受理戶數全面跌至1000戶以下，是新青安上路19個月以來首見。

根據財政部國庫署公布最新統計，今年2月受理戶數3576戶，金額278.2億元，由於春節落點影響，2月工作天數較多，因此受理戶數與金額分別月增5.39%、4.4%。

觀察8大行庫2月承作新青安情形，受理戶數皆低於1000戶，其中以土地銀行904戶最高，台灣銀行772戶居次，合庫銀行、台灣企銀皆500多戶，兆豐銀行、第一銀行200多戶，彰化銀行近200戶，華南銀行則僅有99戶。

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行庫主管分析，央行端出第7波選擇性信用管制後，房市明顯冷卻，民眾買氣觀望，且為杜絕轉租、人頭戶等濫用新青安的情況，自從銀行加強貸前、貸後管理後，已讓新青安假性需求逐漸退散。

行庫主管主管強調，將持續在兼顧不動產貸款集中度、銀行法等主管機關規定下，滿足首購自住的購屋資金需求。（編輯：黃國倫）1140320