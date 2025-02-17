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行庫：今年房貸業務可能負成長 將減降新承作額度

2025/2/17 20:01
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（中央社記者張璦台北17日電）抑制過熱房市，央行要求銀行自主管理不動產貸款總量，一名行庫主管今天表示，今年可新承作的房貸額度將較去年有所減降，幅度甚至達新台幣百億元，客群以首購自住為優先，並預期全年房貸業務可能落入負成長，房市則呈價穩量縮局面。

近年房市交易擴增、房價走高，帶動銀行購置住宅貸款成長加速，致民國113年8月底全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）升為37.5%，接近歷史高點的37.9%，凸顯銀行信用資源向不動產相關部門傾斜的情勢漸趨嚴峻。

央行當時邀集34家本國銀行「喝咖啡」，採「道德勸說」方式，請銀行依據自身經營情況，在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資等需求前提下，自主管理不動產貸款總量，研提未來1年改善方案，以利漸進改善信用資源過度集中不動產貸款情形。

根據8大公股銀行盤點今年度可新承作的房貸額度，以房貸大型行庫而言，約落在1000億元以上，中小型行庫額度落在400億至800億元不等，多數行庫額度較去年有所減降；一名行庫主管指出，減降幅度甚至達百億元，以因應央行對於自主管理不動產貸款總量的要求。

行庫主管表示，不動產放款包含土建融、分戶房貸等，銀行可能選擇減降不動產放款中的消金額度，也有可能會選擇控管企金額度，以該行庫而言，將主要調降自然人房貸新承作額度，並以首購自住為優先客群。

展望今年房市走勢，行庫主管指出，央行端出多項抑制房市熱度的措施，其政策目的就是要打破民眾對於不動產價格「只漲不跌」的期待，就現在看來，至少這種期待已被打破，市場展現多空並呈的局面，而非過往的一面倒看多。

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行庫主管進一步分析，今年房價將持穩，是否鬆動主要還是看房地坐落區位，交易量則「一定會縮」，因為買方不願追高、賣方亦不肯殺低；基本上，全年房貸業務可能落入負成長格局。

此外，依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條。目前各行庫比率大致介於27%至28.5%不等。（編輯：林家嫻）1140217

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