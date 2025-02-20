央行打炒房加春節效應 1月新青安受理戶數金額探新低

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（中央社記者張璦台北20日電）財政部今天公布新青安房貸1月統計，受理戶數3393戶、新台幣266.47億元，雙創新低紀錄，主因農曆春節影響工作天數較少，加上央行第7波選擇性信用管制效果漸顯，使整體房市買氣轉趨觀望，以及銀行加強貸前、貸後管理後，新青安假性需求消退所致。

2024年12月新青年安心成家貸款受理戶數、金額在年底新屋交屋潮帶動下呈現月增，不過，根據財政部國庫署公布最新統計，今年1月受理戶數3393戶，金額266.47億元，均創此方案2023年8月上路以來最低紀錄，分別轉為月減約25.7%、25%。

檢視8大行庫1月承作新青安情形，土地銀行單月受理1094戶最多、是唯一超過千戶者，台灣銀行792戶居次，合庫銀行、台灣企銀均逾400戶，兆豐銀行超過200戶，彰化銀行、第一銀行均有100多戶，華南銀行僅88戶最少。

行庫主管認為，央行端出第7波選擇性信用管制後，已有逐漸改善房市過熱情況，整體房市買氣轉趨觀望，且為杜絕轉租、人頭戶等濫用新青安的情況，銀行加強貸前、貸後管理後，也已讓新青安假性需求逐漸退散。

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行庫主管指出，1月受理戶數與金額月減幅度大，主要還是跟農曆春節放長假使工作天數較少有關。

此外，為改善信用資源過度集中不動產貸款情形，央行要求銀行自主管理不動產貸款總量，行庫主管指出，優先承作首購自住的政策方向仍不變，新青安就是首購自住的專案，若民眾有需求，仍會盡力滿足，並在持續控管依銀行法第72條之2規定設算的比率下，消化已核未撥案件。（編輯：張若瑤）1140220