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財長：新青安助購屋自住 明年上半年可討論是否續辦

2025/1/2 12:43
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（中央社記者張璦台北2日電）8大公股銀承作的新青安優惠房貸將於2026年7月底屆期，立委今天關切此政策性貸款是否續行。財政部長莊翠雲表示，新青安協助有需求的民眾成家，買到自住房屋，明年可以討論是否延長實施，在屆期前3月就可先視狀況研議。

立法院財政委員會今天排定審查2025年度中央政府總預算案有關財政部主管台灣土地銀行、財政部印刷廠、台灣菸酒公司預算營業部分，莊翠雲率所屬機關首長列席備詢。

民進黨立委賴惠員關切，新青安將於明年7月底屆期，未來是否將續行。莊翠雲回應，新青安推出後，確實協助到有需求的民眾成家，買到自住房屋，明年可以討論是否延長實施，在屆期前3月就可先視當時狀況研議。

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中央銀行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，財政部轄下8大行庫的青安貸款，自2023年8月1日起放寬各項條件；利率方面，目前公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止，現行一段式機動利率降到1.775%，為市場地板價。

新青安其他措施方面，包含最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。（編輯：張良知）1140102

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