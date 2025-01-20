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12月新青安房貸受理轉月增 台銀彰銀成長最多

2025/1/20 18:31（1/20 18:34 更新）
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（中央社記者張璦台北20日電）財政部今天公布新青安房貸去年12月統計，受理戶數4571戶，較11月成長5.49%，終止連續6個月月減的態勢，8大行庫中以台銀、彰銀月增件數較多，主因年底新屋交屋潮帶動，及行庫陸續消化已核貸案件，釋出部分新承作空間。

財政部國庫署今天公布新青年安心成家貸款統計，2024年12月受理戶數4571戶，較11月成長5.49%，終止自去年6月以來連續6個月的月減情形，同時，受理金額為新台幣355.62億元、月增5.23%。

12月撥貸戶數方面，則有5161戶，金額409.04億元，雙呈月增格局。

檢視各行庫12月承作新青安情形，以受理戶數而言，僅台灣銀行、彰化銀行、中小企銀為月增。其中台銀單月受理1344戶最多，較11月增加195戶、增幅16.9%；彰銀受理268戶，與11月相比成長147戶、增加1.2倍；台企銀受理563戶、月增幅為3.8%。

行庫主管指出，目前房市過熱情況已有所改善，民眾買房轉趨觀望，不過，12月受理戶數、金額增加，研判與年底新屋交屋潮有關；同時，行庫持續控管依銀行法第72條之2規定設算的比率，消化已核未撥案件，應也有釋出部分新承作空間。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款「天條」，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以27%、28%為警戒區。

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中央銀行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，財政部轄下8大行庫的青安貸款，自2023年8月1日起放寬各項條件；利率方面，目前公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止，現行一段式機動利率降到1.775%，為市場地板價。

新青安其他措施方面，包含最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。（編輯：翟思嘉）1140120

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