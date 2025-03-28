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青年屋主全台達114.4萬戶 桃園占比最高

2025/3/28 15:38
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（中央社記者潘智義台北28日電）台灣房屋引述財政部2023年房屋稅籍資料，全國房屋稅籍總戶數1163.8萬戶，其中年齡在20歲至39歲之間的青年屋主，就有114.4萬戶，約占總數的9.8%。

房屋稅籍資料中，六都青年屋主的戶數以桃園占比最高達12.6%，其次為台中市11.5%，高雄市11.2%排名第3；台北市占比最低僅6.8%，約8.3萬戶青年屋主在台北市購屋。進一步觀察青年屋主的性別分布，桃園市的女性青年屋主最多，占42.6%；台南的男性青年屋主占60.3%最高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市房價高，一般住宅多要新台幣2000萬元起跳，因此青年購屋選擇多半為小宅、老宅或偏遠的蛋殼區；而未滿40歲就在台北市擁有房產，也不排除部分為繼承取得。

張旭嵐指出，房價相對親民的桃園，平均單價約是台北的1/3、新北市的一半，由於購屋門檻低，且新興重劃區多，新社區選擇豐富，小宅供給也較多，加上高鐵、機捷、台鐵交通發達，縮短與大台北生活圈的距離，近年大量吸引北部青年移居成家，連年輕女性自主購屋的占比也逐漸提升。

台灣房屋資深經理陳定中表示，房屋稅的納稅義務人即為房屋所有權人，青年屋主除了自己購買外，也不排除繼承或贈與等方式取得。若青年屋主名下僅有一屋且自用，就符合囤房稅2.0「單一自住」的減稅優惠，房屋稅率將從1.2%降為1%，使首購青年的持有稅負減壓。

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近年雖有新青安政策幫助青年購屋，不過2023年的青年屋主戶數114.4萬戶，仍比2022年的115.7萬戶略減，顯見在低薪、通膨和高房價壓力下，要能在40歲以前購屋，還是有一定難度。

張旭嵐指出，近期政府打炒房雷厲風行，金融行庫也強化放貸內控，部分銀行對借款人的財力審核趨嚴，放款成數也更保守，因此所得有限的青年買家取得足額貸款的難度提升，建議小資族買家應有更寬鬆的財務規劃，為貸款不足的風險保留因應彈性。（編輯：張良知）1140328

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