林逸欣迎3年婚 享受自由把愛貓當小孩

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）歌手林逸欣今出席活動，表示愛貓「克里斯寶」去年過世，發現時病情已很嚴重，幫牠打皮下點滴下不了手，只好每天來回2趟動物醫院求助，並作曲「睡吧睡吧」紀念牠。

林逸欣今天出席動物血液透析中心活動，提到因腎衰竭過世的愛貓「克里斯寶」，表示發現時病情已到晚期，也不知道哪裡能幫動物洗腎，只能幫牠打皮下點滴、餵藥等，但又下不了手，只好每天往返2次動物醫院。

林逸欣說，當時是冬天，怕把貓帶進帶出牠容易感冒，於是下定決心自己打針餵藥，但做得很受挫「感覺一直在讓牠受皮肉苦」；而「克里斯寶」臨終前2天因口腔黏膜受損無法進食，林逸欣也陪著牠不吃不喝2天，讓貓咪在她懷中離開，後來以一曲「睡吧睡吧」紀念愛貓。

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林逸欣剛迎接結婚3年「皮革婚」，她表示老公是圈外人、不想在社群過度曝光以免壓力太大，透露有次上傳影片，老公身影不過閃現1秒就被同事截圖詢問，尊重他的意願低調。

夫妻倆不急著有孩子，林逸欣說：「目前是還好，還是想要享受自由的感覺」笑說未來有打算先凍卵，目前家中2隻貓就是小孩。（編輯：張銘坤）1140522