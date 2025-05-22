12家銀行無障礙措施訪查合規 金管會今年持續辦理

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（中央社記者羅元駿台北22日電）金管會今天表示，去年完成12家金融機構無障礙措施訪查，雖訪查的3年期程已完成，由於成效不錯，今年將持續辦理並提升受訪銀行無障礙設施及服務品質。

金管會銀行局副局長王允中今天在例行記者會指出，為持續督促金融機構提供無障礙金融服務措施，並關注相關辦理情形，113年度10月25日至12月10日，完成12家本國銀行訪查。

王允中說明，金融機構分行營業場的訪查結果，有關場所走道寬度等環境設備，大致符合內政部的標準，網路銀行也符合數位發展部的無障礙規範，行動銀行App也大致已參照數發部的規範改善。

另外，各受訪金融機構分行也依照友善準則規定，在分行入口設置服務鈴及導引人員，也設置無障礙櫃台，依各障別人士的需求提供適當友善服務。

王允中也整理身心障礙團體的4點意見，首先是建議分行設置的無障礙設施及設備應提供清楚標示及相關指引，並可以依照身心障礙者的實際體驗及使用習慣再精進。

第2是建議分行可在無障礙通道入口處及ATM服務區設置服務鈴，並在分行外標示服務電話、分行有提供無障礙停車位的標示等。第3則是建議各金融機構無障礙網頁應置於官網明顯處，可供身心障礙者或親友查詢。

最後則是考量有不會手語的聽語障者，身心障礙團體建議可提供同步聽打服務或人工智慧（AI）語音轉文字服務，提升雙方的溝通效率。

王允中表示，金管會後續也將督導受訪銀行依訪查意見辦理改善，通案性建議則將請銀行公會積極研議可行作法，並期許各家銀行能持續提升無障礙設施及服務。

王允中說，雖然111年度開始的3年期程已完成，但因成效好，今年也有計畫持續辦理，只是訪查銀行數量不會這麼多，也盼透過實地訪查，提升受訪銀行無障礙設施及服務品質，作為其他銀行標竿學習典範，並符合身心障礙人士需求。

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金管會也統計，截至今年4月底，可供使用輪椅民眾操作的ATM共有3萬1779台，占全台ATM總數的95%；符合視障人士使用的ATM則有7424台、占整體ATM數量約22.3%

王允中補充，113年度的訪查金融機構包含中小企銀、星展銀、陽信銀、王道銀、京城銀、安泰銀、三信銀、瑞興銀、台新銀、新光銀、聯邦銀與凱基銀。（編輯：翟思嘉）1140522