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美媒：中國多地爆發討薪潮

2025/5/22 15:45
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（中央社台北22日電）美國自由亞洲電台報導，過去多日中國多地爆發集體討薪事件，涵蓋建築工人、教師、環境衛生清潔工人與醫護人員，反映出地方財政緊張背景下基層勞工的處境日益艱難。

自由亞洲電台在21日的報導中披露，中國交通建設集團在河北石家莊一處工地18日發生集體討薪事件，工人拉起布條抗議工資長期遭拖欠。有工人透露，春節以來，公司多次承諾發薪卻一再失信。

此外，在廣東陽信高速公路建案中，由中鐵七局承建的標段也因工資問題引發集體維權。工人19日聚集工程部辦公室前要求支付被拖欠的薪資。

另在廣西南寧市，30多名建築工人因廣西送變電建設有限公司拖欠工資，自16日起在公司門前搭起帳篷、生火做飯，表態「準備長期抗戰」。

除了建築業，教育系統也深陷欠薪泥潭。山東棗莊市多名編制外教師20日透露，薪水已被拖欠長達6個月，其中一名小學教師抱怨，「我們月薪只有（人民幣）三千多，這半年靠借錢生活」。

同日，山西一名老師在社交平台小紅書發文稱，學校要求追回自2021年起發放的年終獎金以及部分「課後服務費」，引發教師集體不滿。

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醫務與環境衛生系統也出現薪資問題。報導綜合中國社群平台的消息說，甘肅一名公立醫院護士稱月薪僅1300元，績效獎金已4個月未發，生活陷入困頓。

報導引述一名大學退休教師分析，中國地方債務升高與中央政策收緊已嚴重影響基層財政運作，最直接受害者就是一線勞動者與合同制人員，「過去討薪的是農民工，現在是教師、醫生、環衛工，這說明中國的『穩定結構』正開始反噬自己」。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140522

#中國
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