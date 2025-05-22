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天河旅記音樂說故事 櫻井弘二創作療癒逝友傷痛

2025/5/22 09:34（5/22 09:46 更新）
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作曲家櫻井弘二（Koji Sakurai）（左）與編導妻子鄭詠珊（右）合作，改編文學家宮澤賢治經典之作「銀河鐵道之夜」推出「天河旅記」音樂會，用音樂療癒自己也療癒樂迷。中央社記者趙靜瑜攝 114年5月22日
作曲家櫻井弘二（Koji Sakurai）（左）與編導妻子鄭詠珊（右）合作，改編文學家宮澤賢治經典之作「銀河鐵道之夜」推出「天河旅記」音樂會，用音樂療癒自己也療癒樂迷。中央社記者趙靜瑜攝 114年5月22日
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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）日本文學家宮澤賢治經典之作「銀河鐵道之夜」，讓作曲家櫻井弘二釋懷音樂夥伴張雨生驟逝傷痛，透過一再創作與改編，櫻井弘二將推出「天河旅記」音樂會，療癒自己也希望把力量分享樂迷。

「銀河鐵道之夜」描述少年搭上通往銀河列車，與摯友遊歷壯麗景色，遇到捕鷺維生的鳥人及在海難喪生的女孩。隨著列車前行，少年逐漸領悟這趟旅程其實是通往另一個世界的過渡，這趟銀河之行也成為他與過世好友最後同行的回憶。

櫻井弘二（Koji Sakurai）接受中央社記者專訪表示，與這部作品的初次相遇是在小學課外讀物中，宮澤賢治因妹妹去世寫下「銀河鐵道之夜」，「小學讀完但不明白，只覺得這個故事奇幻神祕，後來知道，這是一部關於失去的作品。」

他在台灣發展超過30年，一開始的音樂工作，正是與歌手張雨生合作專輯編曲與音樂劇製作，當時人生地不熟，張雨生給櫻井極大的安全感，讓櫻井在台灣有了開始。

1997年張雨生車禍出事，櫻井喪友情緒一直沒有出口，音樂工作也因為張雨生的離世受到影響，種種不順利讓櫻井有了離開台灣的念頭。

櫻井弘二指出，說也神奇，一天下大雨在家工作，但整個下午就一直聽見很像羊咩咩的叫聲，「說實話我住公寓四樓又下大雨怎麼可能聽得見，但我從窗戶往外看，真看見馬路分隔島上有小狗，我下樓去把牠帶回家，取名Rain」有了Rain的陪伴，慢慢從悲傷中走出，與同為創作者的妻子鄭詠珊在台灣落地生根。

這份深刻的感觸，促成了「銀河鐵道故事」的改編，2005年音樂劇場版本首演，結合科技、多媒體與現場演奏，還命名「多媒體幸福音樂劇場」：2024年重新整編素材推出六重奏版本，取消大量電子音樂與影像，改以純粹室內樂模擬火車行進、平交道聲響等場景，透過節奏與旋律營造出銀河鐵道的意境。

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鄭詠珊表示，音樂會加上說書人，讓故事軸線更加清晰，「每個人在世界上都會遺落失去某些心愛的東西，希望觀眾透過音樂，感受宮澤賢治在書中的意念，『留下來的人，要繼續尋找幸福』」

Koji x 鄭詠珊 x 音樂說故事劇場「天河旅記—悲歡離愁」將於6月18日演出一場，地點在國家兩廳院演奏廳。（編輯：戴光育）1140522

#兩廳院
#張雨生
#銀河
#鄭詠珊
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