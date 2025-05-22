萬豪等飯店曾遭中國施壓 美議員關切對台稱呼引關注

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（中央社記者謝怡璇台北22日電）2018年萬豪國際集團將台灣列為「國家」，遭中國調查，隨後北京掀起「反分裂國家」風潮，官方要求多家外企修改台灣稱呼。美國共和黨參、眾議員昨天致函希爾頓等3家飯店，關切其使用「中國台灣」一詞，讓企業對台稱呼一事再度引發關注。

據中央社過往報導，2018年1月，國際連鎖飯店業者萬豪在官網、應用程式（App）和發給中國會員的活動郵件中，將台灣、香港、澳門和西藏都列為「國家」。

此事引起軒然大波。中國官方隨即立案調查，並責令萬豪自行關閉中文網站、中文版App一週，同時約談萬豪酒店管理公司上海負責人、萬豪國際集團大中華區負責人。

萬豪官方微博帳號之後發聲明表示歉意，並稱「尊重中國主權和領土完整的一貫立場」。

隨後，中國掀起的「反分裂國家」風潮愈演愈烈，美敦力、ZARA等企業中文網站，也因為在官網上將台灣列為國家，遭到檢舉；同時有超過20間外籍航空公司被規定在期限內，變更官網對台灣的表述。

隨後，不少外國企業將台灣稱謂改為「中國台灣」。針對此一現象，美國共和黨參、眾議員昨天致函希爾頓、萬豪及凱悅飯店，嚴重關切其網站及文宣使用「中國台灣」一詞。

（圖取自美國國會網頁congress.gov）

記者今天搜尋希爾頓飯店及度假村中文官網，「台北」被列在「國內．港澳台熱門城市」一欄中，點擊「台北」選項後，出現「您所訪問的網址無法到達」等字樣。

據希爾頓中文官網指出，在中國（含香港、澳門）共計356間酒店，分布在北京、上海、重慶等地。其中，以「希爾頓」為名的飯店及度假村，共有48間。

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萬豪國際集團旗下則有超過30個品牌。據萬豪國際飯店中文官網，萬豪國際飯店將分類設定為「中國大陸及港澳台」，共計有637間酒店。

而凱悅飯店方面，官網分為「中國大陸地區凱悅酒店及度假村」、「台北和新竹酒店」兩部分。其中在「中國大陸地區凱悅酒店及度假村」一欄顯示，共有66間酒店，分布在上海、深圳、三亞等地。（編輯：周慧盈）1140522