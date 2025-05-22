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美議員籲希爾頓萬豪凱悅業者 勿稱「中國台灣」一詞

2025/5/22 07:26
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓21日專電）美國共和黨參、眾議員今天致函希爾頓、萬豪及凱悅飯店，嚴重關切其網站及文宣使用「中國台灣」一詞。議員們並附上網頁截圖，強調這麼做等於暗示台灣是中國的一部分，要求答覆是否受到中國指示。

聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）及參議員布萊克本（Marsha Blackburn）於信中表示，使用「中國台灣」一詞暗示台灣是中國的一部分，這與美國政府的立場形成鮮明對比，不利台灣。

這封聯名信也提到美國農業部、商務部和國務院2024年10月對發布的連署信件，內容敦促美國「財星雜誌」（Fortune）所列的全球500大企業只使用「台灣」這一名稱，以符合歷屆共和與民主黨政府一貫的對台政策。

議員們說，「其他具有國際業務規模的美國大型企業，都已正確地將台灣標示為獨立於中國的實體，我們敦促貴公司比照辦理」。

兩人要求回覆數項關鍵問題，包括從何時開始使用「中國台灣」來稱呼台灣，這個決定是否受到中國政府或相關實體的指示、要求或建議所影響。

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議員們也盼這3間國際連鎖飯店業者回覆有無收到上述2024年由美國行政部門聯名寄出的信函、是否計劃根據這封信所列的指引調整相關政策，及未來在所有美國及台灣營運的網站上，都將台灣正確標示為「台灣」。

信件總結，「我們敦促希爾頓、萬豪及凱悅檢視這項做法，並確保貴公司於美、台營運網站的用詞正確反映美國長期政策」。（編輯：張芷瑄）1140522

穆勒納爾
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