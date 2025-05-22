補助款遭刪22億元 東縣府籲中央勿將壓力轉嫁地方

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣政府今天表示，行政院以統一比例刪減各縣市一般性補助款，台東114年度補助款被刪22.68億元，減幅高達27.32%。刪減金額已超過縣府自有財源，對縣政推動造成重大衝擊。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院預計統刪對地方的一般性補助款25%，台東縣議會今天進行縣政總質詢，多名縣議員關切此問題。

台東縣政府事後透過新聞稿回應表示，台東縣遭刪資源原用於救難團體保險、長者健檢、重陽敬老禮金、縣立幼兒園新建計畫，以及低收入戶、兒童與身心障礙者生活支持等基層民生支出。補助突遭削減，將使第一線照顧陷入不確定，最弱勢族群首當其衝。

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台東縣政府表示，雖已於四月初要求各局處預做準備、盤點預算並調整計畫執行順序，優先守住教育、社福與公共安全等核心領域，但大多數年度計畫已啟動執行，面對突如其來的補助刪減，地方勢必承受龐大調度壓力，政策推展亦難免受限，呼籲中央勿將預算被刪減壓力轉嫁地方。

縣長饒慶鈴已責成各單位通盤檢視執行計畫，務求在有限財源中妥善調整，減少對民眾服務的影響。她強調，政府的責任是穩定生活、回應需求，不能讓政策變動成為人民承擔之負擔，尤其教育、醫療、長照等基礎服務必須持續不中斷。（編輯：張銘坤） 1140522