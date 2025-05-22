旅菲台商企業展愛心 協助國際兒童照護組織

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（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）多家愛心台商企業今天為非營利組織「大都會國際兒童事工」（Metro World Child）捐贈聯名袋，並協助翻修這個貧童照護組織的所在建築物，展現台灣人的愛心。

「大都會國際兒童事工」今天為貧童捐贈麵包、白米、罐頭肉品、油品及餅乾等日常物資，分裝在由華航、和成（HCG）、國富印刷、M.Team Labels、UK Charity等台商企業捐贈的500個聯名袋中。

台灣志工李秭豔說，對於每天吃不到兩餐的貧童們來說，這些食物包有餵飽一家4口3天的分量，看到每個孩子開心滿足地的笑容，心裡很寬慰。

「大都會國際兒童事工」於1980年在美國紐約成立，以服務世界各大城市和農村社區的弱勢兒童為使命，菲律賓分部已成立25年之久，所在建築物內的許多軟硬體設備已經老舊。

為此，和成特別捐贈17套全新衛浴設備予「大都會國際兒童事工」的菲律賓分部，由多名台商贊助施工費用，在1個月內完成了衛浴設備更新，以及4間衛浴的翻新修繕工程。

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負責監工的旅菲南線台商會前會長施昭彰說，這棟建築物內的浴室，以前只能蹲著洗澡，現在有了蓮蓬頭，加裝了電熱水器，原本老舊陰暗的廁所，現在變得煥然一新，讓訪客使用時更加方便及安全。

「大都會國際兒童事工」菲律賓負責人杜威沙爾特（Riet Duyshart）感謝台商的愛心，稱讚他們是「上帝帶來的美好天使」。（編輯：韋樞）1140522