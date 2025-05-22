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政院刪減一般性補助 黃偉哲：台南重大建設延後

2025/5/22 18:36（5/22 18:41 更新）
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台南市長黃偉哲（中）22日指出，行政院調節刪減地方一般性補助款27.3%，現階段將先盤點2025年建設事項，若屬非急迫性、用地取得有問題的案子，先推遲到2026年；目前只有需要做的、已開工的、已招標完成的，才會繼續推動（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月22日
台南市長黃偉哲（中）22日指出，行政院調節刪減地方一般性補助款27.3%，現階段將先盤點2025年建設事項，若屬非急迫性、用地取得有問題的案子，先推遲到2026年；目前只有需要做的、已開工的、已招標完成的，才會繼續推動（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月22日
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（中央社記者張榮祥台南22日電）行政院發文刪減台南市一般性補助款新台幣51.68億元，台南市長黃偉哲今天表示，一切源頭來自立法院亂砍總預算，市府只能採取相對應財政措施，重大建設進度就得往後推移。

黃偉哲今天指出，行政院調節刪減地方一般性補助款27.3%，其中台南市刪減51.68億元。台南市「巧婦難為無米之炊」，一切源頭來自立法院亂砍總預算，立法院也對財政收支劃分做了不公平劃分，造成台南市從中央拿到補助少，但被砍經費多，雙重受傷。

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同時，他表示，在人事費不能刪、福利不能減情況下，建設就要大幅減少，現階段先盤點今年建設事項，若屬非急迫性、用地取得有問題的案子，先延後到明年；今年只有需要做的、已開工的、已招標完成的，才會繼續推動，新案子則一律不考慮繼續推動。

黃偉哲說，中央預算被刪，只能減少對地方的補助，「始作俑者就是立法院，立法院誰做了這些事，請對人民負責」。（編輯：張銘坤、梁君棣）1140522

黃偉哲
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