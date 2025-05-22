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新北一般補助款遭刪30億 侯友宜盼中央審慎檢討

2025/5/22 10:45
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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市長侯友宜今天針對中央統刪各縣市一般性補助款表示，新北被砍的金額約新台幣30.4億元，砍得對象是社福、教育及警消基礎建設，砍得「刀刀到位」，盼中央應審慎檢討。

侯友宜今天到三重區先嗇宮參拜祈福時接受媒體聯訪，媒體詢及對行政院統刪地方政府一般性補助款的意見，他表示，中央刪減一般性補助款都沒有跟地方商量，讓地方預算受到很大排擠，所有建設都受到挑戰。

他表示，這一次中央砍新北一般補助款的比例達到27.3%、金額約30.4億元，砍得對象是社福、教育及警消基礎建設，砍得是「刀刀到位」。

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侯友宜表示，這些被刪的預算都是人民需要的東西，中央政府不商量就砍下去，很多人民就無法完全落實照顧，中央在做這些預算調整，有感受到人民的痛苦嗎，希望中央要不斷審慎檢討。

侯友宜表示，中央要這麼大幅度刪減一般性補助款時，是否能稍微審慎考慮，尤其現在中央總預算基本上該解凍都解凍了，該做的都在做了，中央跟地方還是要一起合作，直接面對人民需要解決的問題，全力以赴，把它做到好。（編輯：方沛清）1140522

侯友宜
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