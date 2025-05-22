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最高檢察署研討會 探討偵查中辯護權界線

2025/5/22 19:57
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（中央社記者謝幸恩台北22日電）近年律師洩密案頻傳，最高檢察署昨天舉辦「偵查中辯護權之定位與範圍」研討會，邀集檢、審、辯及學者專家共同探討。檢察總長邢泰釗說，相關犯罪是否成立，需檢察官縝密蒐證。

最高檢察署新聞資料指出，刑事被告的訴訟防禦權以辯護權最為重要，因偵查程序涉及偵查秘密與名譽保障，而限制辯護權行使的範圍與內容。

新聞資料提到，近年屢有少數辯護人將偵查中取得的卷證資料外洩，供當事人串證、滅證，因而遭檢方起訴，凸顯釐清偵查中辯護權內容與界限的必要。去年首場研討會已於台北舉行，今年則在高雄舉辦第2場。

法務部政務次長徐錫祥表示，持續推動落實偵查階段辯護權，讓人民在每個環節能感受到保障；全律會副理事長蔡順雄則指出，全律會已提出「辯護人辦理偵查中案件資訊揭露指引」草案，若與司法機關取得共識，才有落實的可能。

檢察總長邢泰釗則說，偵查中的資料並非全屬偵查不公開範圍，律師是否涉教唆偽證，關鍵在於是否虛偽陳述；是否觸犯洩密罪，則須視是否違背職務、妨害司法追訴，相關犯罪是否成立，需檢察官縝密蒐證與論述。

另方面，研討會邀集多名審、檢、學、辯等專家學者，從學理及外國法制觀點，針對偵查中律師辯護權進行討論。

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成功大學教授陳運財建議，修正刑事訴訟法相關規定，明定偵查不公開之目的為名譽保護原則，並審酌洩漏或交付偵查秘密是否危害國家追訴權、個人名譽或隱私權益。成功大學教授李佳玟則認為，可參考美國立法，建立偵查保密令制度，明確界定資料使用範圍與限制方法

台灣高等檢察署台南檢察分署主任檢察官章京文表示，可請求法院以適當方式限制被告及辯護人獲知卷證資訊的方法，降低資料重製、攝影後被濫用的風險。高雄地檢署檢察官許萃華檢察官則建議，當偵查中同案多名被告委任相同辯護人，涉有利益衝突時，應修法促請律師自行解除委任，或由檢察官聲請法院裁定解除委任。（編輯：張銘坤）1140522

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