加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／古林睿煬6局9K好投無關勝敗 孫易磊初登板2局無失分興奮怒吼
首頁 / 產經

全台首座5G高爾夫球場秀MR技術 帛琉總統惠恕仁參訪

2025/5/22 21:09（5/22 21:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台數科22日表示，帛琉共和國總統惠恕仁（前排左1）日前率團參訪全台首座5G智慧球場霧峰高爾夫球場，在台數科集團董事長廖紫岑（前排左2）的接待下，體驗台灣綠色休閒產業的創新應用。圖為惠恕仁一行人親自在球場種下光蠟樹。（台數科提供）中央社記者蘇思云傳真 114年5月22日
台數科22日表示，帛琉共和國總統惠恕仁（前排左1）日前率團參訪全台首座5G智慧球場霧峰高爾夫球場，在台數科集團董事長廖紫岑（前排左2）的接待下，體驗台灣綠色休閒產業的創新應用。圖為惠恕仁一行人親自在球場種下光蠟樹。（台數科提供）中央社記者蘇思云傳真 114年5月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北22日電）台數科今天表示，帛琉共和國總統惠恕仁日前率領一行人參訪全台首座5G智慧球場霧峰高爾夫球場，體驗台灣綠色休閒產業的創新應用，球場也支援混合實境（MR）技術，提供球友數據化的擊球輔助。

台灣數位光訊科技（台數科）今天發布新聞稿，台數科集團董事長廖紫岑表示，先前曾與外交部長林佳龍跟多名企業負責人前往帛琉訪問，這次再度跟帛琉政府代表團會晤，除了見證科技與生態的結合成果，更加深彼此在觀光休閒及永續發展上的交流與合作意願。

霧峰高爾夫球場為台數科集團關係企業、賽那美休閒集團旗下的事業體。台數科表示，球場依照原有地勢闢建，球道起伏彎曲，富有挑戰性。

台數科集團營運長鄭詠心分享，霧峰高爾夫球場是台灣首座通過奧杜邦環境友善認證的球場，場內動植物生態豐富，近年更建置5G專網環境，打造全台首座5G智慧球場，支援混合實境（MR）技術，提供球友數據化的擊球輔助。

惠恕仁一行人不僅體驗擊球，更親自在球場種下光蠟樹，象徵兩國友誼與永續共榮的精神，球場也展示最新無人機巡檢及智慧剪草機的運作，令帛琉政府代表團感到驚豔。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

惠恕仁表示，此行最大目的就是來台灣學習並找到合作方式，台灣如此重視生態，且已導入無人機及智慧剪草機管理環境，令人印象深刻；帛琉浮潛活動相當盛行，希望能運用台灣技術，以不傷害海洋生態的方式規劃高爾夫球場，進一步拓展帛琉的旅遊市場。

廖紫岑表示，此次交流不僅強化台帛雙邊友誼，帛琉政府對台灣在智慧球場建設方面的技術成果表示高度肯定，台數科集團也願意協助帛琉打造智慧高爾夫球場的可能性，促進台帛觀光與永續產業升級。（編輯：林家嫻）1140522

惠恕仁
全球首艘淨零船保利馬1號下水 林佳龍盼技轉海外夥伴總統宴請帛琉元首惠恕仁 續促進台帛觀光與體育合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：