政大參戰亞大籃球聯賽 陳子威：為台爭取最佳成績

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（中央社記者龍柏安台北22日電）今年完成UBA大專籃球聯賽5連霸的政大雄鷹，8月將前往中國杭州參加亞洲大學生籃球聯賽，也是台灣唯一參賽球隊，總教練陳子威說：「會盡全力替台灣爭取最好的成績。」

由台灣出身的阿里巴巴集團主席蔡崇信領投支持的亞洲大學生籃球聯賽（AUBL），今年8月18日將在中國杭州舉行，共有12支球隊參賽，其中政大雄鷹是台灣唯一代表，另外地主中國（含香港）共有6隊參賽，另外還有韓國3隊、日本2隊等共襄盛舉。

有網友認為，目前兩岸情勢相對緊張，教育部也不鼓勵與中國球隊交流，意指政大不應參賽。陳子威低調表示，他沒有想得那麼複雜，無論是他、還是球員，就只把這場賽事單純視為一場高強度的國際賽。

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「我們過去3年都有參加世界大學籃球系列賽冠軍（WUBS），還拿過1次冠軍。」陳子威解釋，在他們眼中，亞洲大學生籃球聯賽就跟WUBS是差不多類型的賽事。

陳子威強調，球員需要高強度的舞台和賽事磨練，政大既然身為台灣唯一代表，就得拿出百分百的精神和態度去爭取最佳成績，「我們聯賽結束後，讓球員放了1個月假，5月開始就全部拉回來正常訓練。」（編輯：吳素柔、梁君棣）1140522