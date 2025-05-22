國安簡報時間地點流程 總統府：責請國安會規劃

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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統府發言人郭雅慧今天回答國民黨主席朱立倫要求國安簡報須由總統親自與會表示，內部正在規劃當中，有關於時間、地點，邀約的細節，由誰來做簡報這一塊，總統是責請國安會在進行相關的規劃，等到內部的規劃成熟，還有合適的時間點，會公開向國人報告。

總統賴清德在520就職週年發表談話表示，指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。總統府秘書長潘孟安昨天分別致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，告知若有具體時程形式將再告知。

郭雅慧晚間受訪被問到朱立倫要求國安簡報須由總統親自與會一事，她表示，由於這是首次向在野政黨領袖進行的國安簡報，為求慎重並嚴謹相關作業，總統已責請總統府秘書長潘孟安負責前期溝通協調，並由國安會參考先進國家經驗與國家安全事務需要，就簡報安排進行統籌規劃中。

她說，現在還在內部規劃當中，有關於時間、地點，邀約的細節，由誰來做簡報這一塊，總統是責請國安會在進行相關的規劃，等到內部的規劃成熟，還有合適的時間點，會公開向國人報告。

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她表示，目前潘孟安已接續致電黃健庭與周榆修表達相關簡報刻正加速規劃，待規劃完成將向兩黨及國人說明相關安排，務求這項簡報能助益在野領袖完整了解當前國家安全情勢與爭取共同努力的共識。

郭雅慧表示，政黨可以競爭，國家不能犧牲，賴總統期盼不分黨派都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，並在這樣的共識基礎上，攜手面對國家的各項挑戰。（編輯：林興盟）1140522