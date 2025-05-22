樺晟傳遭搜索 公司財報難產股票已停止買賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北22日電）上櫃電子公司樺晟魏姓董事長傳涉嫌以簽訂虛偽合約等方式，挪用公司款項超過新台幣1000萬元，今天遭檢調搜索。在此之前，樺晟因財報難產，今年4月7日股票就已停止買賣，如果11月18日前無法公告財報，股票將強制下櫃。

檢調獲報，國內一家從事電子連接線組件的研發、生產及銷售的上櫃公司，魏姓董事長涉嫌以簽訂虛偽合約等方式，挪用公司款項超過1000萬元，涉嫌證券交易法特別背信等罪。北檢今天指揮調查局新北市調處，兵分7路搜索，並約談5名被告說明。魏男因故未到案，檢調將擇期對他進行訊問。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在此之前，金管會20日證實，樺晟因公司原簽證會計師已於3月底解任，至今仍無新會計師接手，導致財報無人簽核，未如期公告2024年報及2025年度第1季季報。

根據規定，自股票停止買賣日起算6個月，如在10月8日前仍未完成公告，將在40日後，也就是11月18日，正式下櫃。（編輯：張均懋）1140522