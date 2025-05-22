世界劇場設計展入圍出爐 3成作品台灣設計師包辦

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）號稱「劇場界奧林匹克」、每4年舉辦一屆的2025世界劇場設計展（WSD），近期公布入圍名單，吸引逾20國、超過700件作品參賽，其中台灣設計師的入圍率高達30%，表現亮眼。

由國際劇場組織OISTAT主辦的WSD，今年共收到744件報名作品。經國際評審遴選，最終選出100件入圍作品，將於展覽現場公開展出，涵蓋來自20個國家的設計師，包含專業組78件、新銳組22件。

OISTAT總部今天透過新聞稿分享，台灣此次共有30件作品入圍（專業組24件、新銳組6件），入圍人數達22人，其中4位設計師更以2件以上作品入選。設計師陳成婷、曾睿琁、周莉婷表現備受矚目，另有王奕盛、李國漢、吳峽寧、林秉昕、周東彥、鄧振威等歷屆得獎設計師也再度入圍。

OISTAT執行長魏琬容表示：「即使預算有限，台灣設計師仍能以才華交出高質感作品，這是台灣在國際競賽中最突出的優勢。」其中，台灣更包辦「多媒體影像設計類」9項入圍作品，展現劇場設計界的豐沛能量。

回顧歷屆表現，台灣設計師整體成績相當耀眼，2022年WSD世界劇場設計競賽，台灣參賽設計師得獎數於35國設計師中排名第一；2017年WSD台灣也締造5金、2銀、3銅的佳績，

OISTAT指出，入圍設計師接下來的挑戰，是思考如何在阿拉伯聯合大公國沙迦的展覽現場，重現劇場聲響、舞台設計、服裝與影像作品，讓世界專業劇場圈與評審團隊看見台灣的創意實力。得獎名單預計於10月23日頒獎典禮揭曉。

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OISTAT創立於1968年捷克，會員遍布全球50多國，涵蓋劇場設計師、建築師、技術人員與學者研究者等。2006年在文化部支持下將總部自歐洲遷至台灣，至今已18年。

2024年文化部第3度與OISTAT簽署5年合作協議，總部將續留台灣至2030年。透過跨國交流、國際連結，進一步提升台灣劇場設計人才在國際舞台的能見度，持續以台灣文化向世界發聲。1140522