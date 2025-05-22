美議員關切飯店稱中國台灣 林佳龍：嚴正因應不當標示

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（中央社記者楊堯茹台北22日電）美國共和黨參、眾議員21日致函希爾頓、萬豪及凱悅飯店，嚴重關切其網站及文宣使用「中國台灣」一詞。外交部長林佳龍今天表示，政府嚴正因應外國企業對台灣名稱不當標示的情形。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）及參議員布萊克本（Marsha Blackburn）於信中表示，使用「中國台灣」一詞暗示台灣是中國的一部分，這與美國政府的立場形成鮮明對比，不利台灣。

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外交部晚間回覆中央社提問表示，對於美國國會友人再次以具體行動支持台灣，外交部長林佳龍表達誠摯歡迎與感謝，林佳龍指出，中國政府長期以來持續對國際企業施以經濟脅迫手段，強迫企業配合其不實的政治主張；政府持續密切關注並嚴正因應外國企業對台灣名稱不當標示的情形，外交部與駐外館處除即時交涉、清楚表達台灣立場，並積極爭取更正，維護台灣國格尊嚴與台灣人應有權益。

外交部表示，將持續敦促國際機構與企業尊重事實、正確稱呼台灣，也鼓勵美國國會等各界國際友人持續以行動聲援台灣。（編輯：謝佳珍）1140522