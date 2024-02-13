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10年多16萬隻毛孩 桃市府擬成立公立寵物醫院

2024/2/13 10:40（2/13 10:51 更新）
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桃園市10年增加16萬隻毛小孩，桃園市政府動物保護處規劃成立寵物管理課及公立寵物醫療院所，盼打造桃園成為寵物友善城市。中央社記者葉臻攝 113年2月13日
桃園市10年增加16萬隻毛小孩，桃園市政府動物保護處規劃成立寵物管理課及公立寵物醫療院所，盼打造桃園成為寵物友善城市。中央社記者葉臻攝 113年2月13日
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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市10年增加16萬隻毛小孩，桃園市府動保處規劃成立寵物管理課，處理美容、寄養、生命紀念、買賣等產業業務，並設立以公益性質的公立寵物醫院，打造桃園成為寵物友善城市。

桃園市政府主計處統計，桃園市寵物犬貓登記數量截至民國112年10月底共有24萬1000隻，包括15萬4000隻犬和8萬7000隻貓，比10年前、102年底增加16萬3000隻。

各行政區寵物犬貓登記數量部分，以桃園區4萬4767隻、占比18.6％最多，其次是中壢區4萬1032隻、占比17.0％；各區家戶飼養寵物犬貓部分，復興區平均每戶飼養寵物犬貓0.78隻最多，其次是新屋區0.46隻。

主計處也說，截至112年10月底，桃園市共有20座寵物公園，位居六都第2，僅次於新北市的22座；桃園市平均每座寵物公園服務1萬2050隻寵物犬貓，平均下來又以復興區、龜山區和桃園區的寵物犬貓享有較多的休憩場所。

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桃市府表示，除了持續增設寵物公園及友善設施，桃園市政府動物保護處也將成立寵物管理課及公立寵物醫療院所，提供寵物生老病死等相關產業規劃與管理。

桃市府指出，目前規劃寵物管理課負責寵物食品、用品、繁殖、買賣、寄養等管理，以及寵物美容、生命紀念、動物展演管理等新興產業；公立寵物醫院則以公益性質為主，初期規劃協助弱勢飼主或領養後的平價醫療，暫時不會囊括重大傷病及住院等醫療。（編輯：林恕暉）1130213

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