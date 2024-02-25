教部補助143校 將動物保護融入生命教育課程

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（中央社記者許秩維台北25日電）教育部推動「校園關懷動物生命教育計畫」，透過經費補助，鼓勵學校認養流浪貓犬、開設動物保護社團，民國112年共143校申請，將動保融入生命教育課程。

教育部今天發布新聞稿指出，為宣導愛護動物、尊重生命的精神，教育部國民及學前教育署推動高級中等以下學校「校園關懷動物生命教育計畫」，鼓勵學校認養流浪動物、開設動物保護社團，將動物保護融入生命教育課程。

國教署提到，希望藉由學校正面積極的教育功能與行動，種下保護動物、關懷生命的種子，教育學生並進而影響社會大眾，112年共143校申請「校園關懷動物生命教育計畫」。

台東縣池上國中因緣際會下，陸續收留「卡滋」、「波卡」、「以諾」、「以多」、「西囉」等5隻流浪犬，起初照顧費用是靠募款，近年在經費補助下，讓校犬們能得到良好照顧，學生更經由環境教育講師及獸醫師的教學，對動物有更進一步認識，並經由平日與校犬相處，付出關懷照顧的行動。

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池上國中學務主任鄭羽廷表示，在教育部經費補助下，大幅提升對校犬的照顧，包含藥品、健康狗糧與清潔用品，保持校犬清潔、無傳染疾病，定期驅蟲與施打疫苗，還可執行相關宣導，培養學生對其他生命能有更多尊重與包容，也向全校師生宣導健康餵養犬隻的觀念。

國教署指出，此計畫自106年開始推動，參與學校逐年增加，未來將持續推廣關懷動物生命教育計畫，並鼓勵更多學校加入關懷動物、友善動物的行列；學校可結合社會資源與家長參與，並鼓勵學生成立相關社團，落實校園關懷動物生命教育，深化學生尊重生命的素養。（編輯：張雅淨）1130225