本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

流浪貓遭撞左前肢骨折 新北4獸醫花3小時接斷骨

2024/5/13 17:29（5/13 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市動保處日前在新莊區救回一隻被車撞傷的流浪貓，左前肢骨折處手術難度高，但經4名獸醫師接力手術3小時，終於接回斷骨，不僅浪貓免除跛腳之苦，也順利讓人認養。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 113年5月13日
新北市動保處日前在新莊區救回一隻被車撞傷的流浪貓，左前肢骨折處手術難度高，但經4名獸醫師接力手術3小時，終於接回斷骨，不僅浪貓免除跛腳之苦，也順利讓人認養。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 113年5月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市動保處日前 救回一隻被車撞傷的流浪貓，經醫檢發現在充滿神經的左前肢骨折，手術難度高，但仍組醫療團隊，4名獸醫師手術3小時接斷骨，終讓流浪貓不受跛腳之苦。

動保處日前接獲民眾通報新莊區新泰路有流浪貓，因車禍受傷趴在路旁，難以動彈。經動保人員前往將流浪貓帶回毛寶貝醫療中心進行救治。

經醫檢發現，受傷流浪貓左前肢骨折，傷處在左前肢近關節處，該部位血管神經密布，且貓前肢骨纖細不易以骨髓釘固定，進行手術的困難度高。

動保處向中央社記者表示，公務獸醫都是極具熱血，在公家資源支應下，都很積極救助動物，個案骨折手術難度高，民間一台手術上萬元，連醫藥及耗材、住院等費用高昂，因此，一般而言，流浪貓受這樣的傷勢，極可能面臨截肢或跛腳命運。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經評估後，由獸醫師李建沛等4名獸醫決定進行手術，經3小時的長時間手術，終於順利打入骨釘治療，接回斷骨，再加上完善的術後照顧，恢復健康，不僅流浪貓免除跛腳之苦，還順利讓人認養，創造幸福「貓生」。

動保處長楊淑方表示，任何動物的生命都是非常寶貴，都值得盡全力拯救，民眾若遇需救援的動物，可通報動保處救援，動保處有設置毛寶貝醫療中心，會妥善地收容、安置及醫療照護，讓毛寶貝在受難時得到照顧。（編輯：李錫璋）1130513

#新北市
#動保處
#楊淑方
#李建沛
楊淑方
男子涉持鐵條虐打流浪犬 新北：調查屬實將裁罰猴硐貓公所4/29揭牌 「銅鑼燒」將升任最萌所長
李建沛
呆萌小黑狗車禍骨折 新北動保處及時救援免跛腳骨折小狗趴路邊 新北動保醫好恢復萌樣被認養
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.88
更多編輯台推薦新聞：