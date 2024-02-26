骨折小狗趴路邊 新北動保醫好恢復萌樣被認養

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（中央社記者楊侃儒新北26日電）日前民眾通報，新北市新店區新烏路五段附近，有隻外觀呈乳牛色小狗，疑因車禍趴在路邊，新北市動物保護防疫處獲報帶回檢查，發現小狗左前肢上臂有交錯性骨折，經手術後已恢復健康。

新北市動保處今天發布新聞稿表示，受傷的小狗經獸醫師胡茲雅檢查，發現小狗左前肢上臂有交錯性骨折，在獸醫師進行群體聯合手術後，目前已恢復健康。

獸醫師李建沛說，狗的車禍骨折最常發生在大腿骨或小腿脛骨，前肢骨折也有但比後肢少，這隻小狗上臂骨折嚴重，幸好即時送醫治療，才能免除跛腳危險。

小狗術後在新店動物之家復健，動物保護檢查員楊蟬薇表示，小狗因術後疼痛及對新環境的不熟悉，一開始只要有人靠近，就會出現防衛性行為。幸好在動物之家志工耐心照護下，逐漸顯露撒嬌呆萌本性，還會主動討食、討摸摸，非常可愛，志工們將牠取名為Cookie。

Cookie在大家悉心照顧之下，營養充足、毛髮也長出來，更遇到認養人楊先生，他表示從小就很喜歡狗，看到Cookie覺得非常投緣，便決定帶回家好好疼惜。

動保處表示，民眾若遇需救援的動物，可撥打動保專線1959或24小時通報電話（02）2959-6353報案，讓毛小孩們遇到受難時可以得到照顧。（編輯：張銘坤）1130226