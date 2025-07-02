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韓聯社：中國探詢李在明能否出席9/3天安門閱兵

2025/7/2 16:52
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（中央社首爾2日綜合外電報導）中國9月3日將在北京天安門廣場舉行紀念第二次世界大戰暨抗日戰爭勝利80週年大會及閱兵式。外交消息人士今天透露，中國已透過管道探詢南韓總統李在明能否出席活動。

韓聯社報導，無論決定為何，都將對上任僅數週的李在明政府產生重大外交影響、為其外交政策帶來考驗。在美國和中國戰略競爭背景下，首爾面臨走出自己路線的與日俱增壓力。

根據知情人士透露，北京已透過外交和其他多種管道探詢李在明能否出席這項擬議活動，但是尚未發出正式邀請。

首爾1名高階政府官員告訴韓聯社，正就李在明出席的可能性進行「評估」。

另一名任職外交部的官員說，這是一個需要「考量各種情況」的問題。他表示：「需要考慮很多因素。」

李在明經常表達的親中立場引起華府關注。自6月4日上任以來，他承諾外交上將在韓美聯盟基礎上推動與美國和日本的三邊合作。

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李在明的決定可能會將前總統朴槿惠2015年出席在北京舉行的抗戰勝利70週年閱兵一事納入考量。當時，朴槿惠不顧華府不滿而選擇出席，希望北京在解決北韓核武問題上發揮建設性作用。

不過事與願違。平壤於隔年進行第4次核試驗，並發射長程飛彈。首爾後來決定在境內部署美國反飛彈系統終端高空防衛系統（THAAD），引發北京展開經濟報復。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140702

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