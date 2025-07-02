砂石車司機刻意輾死流浪犬 嘉院判3月併罰20萬元

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）砂石車司機張姓男子被控去年10月行駛於嘉義縣永欽二號橋旁防汛道路，因輾死流浪犬遭警函送並起訴。嘉院審結，因張男刻意輾斃犬隻，判處3個月徒刑，併科罰金20萬元。可上訴。

網路社群平台於去年10月13日流傳一段影片，地點在嘉義縣永欽二號橋旁防汛道路，一輛原本直駛的砂石車突然往左行駛，且是往左邊的小黑狗方向，砂石車當場將小黑狗輾壓死亡後，直接開離現場。

事後砂石車司機張男遭網友肉搜，才驚覺事態嚴重，分別向嘉義縣家畜疾病防治所、警方說明，他供稱，因路況不熟，加上當天上午出車時，早餐掉到駕駛座下方，在行經事發現場時，稍微彎下身撿起來，車輛才會往左偏離，當時並沒有感覺壓到東西。案經警方函送法辦。

嘉義地檢署起訴書指出，張男否認犯行，對於砂石車為何突然偏向行駛，理由前後不一，先稱要拿早餐、又稱是吃藥昏眩，供詞不足採信，依違反動保法起訴。

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根據嘉義地方法院判決書，經勘驗現場監視錄影影像，勘驗結果為張男行駛在無人、車、障礙物道路上，看見流浪犬出現，即朝犬隻方向偏轉，犬隻往反方向躲避後，砂石車竟又朝犬隻躲避的方向駛去並輾過犬隻，顯見張男刻意朝犬隻衝撞並輾壓。

嘉院指出，張男刻意輾壓犬隻並致死亡，漠視動物保護法尊重動物生命、保護動物概念，並考量張男始終否認犯行的犯後態度，判處有期徒刑3個月，併科罰金新台幣20萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1000元折算1日。（編輯：張雅淨）1140702