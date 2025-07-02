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高公局：重機上國道 6成民眾不贊成

2025/7/2 17:10
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（中央社記者余曉涵台北2日電）針對重機上國道議題，交通部高公局日前公布最新民調，6成民眾不贊成開放，原因主要為騎士不遵守交通規則任意超車及鑽縫隙，易發生危險且會造成汽車駕駛不安或失常。

立法院在2011年11月三讀通過道路交通管理處罰條例部分修正條文，有條件開放重機上國道，且建議開放國道6號、8號及3號新化以南路段為優先試辦路段。但至今仍未開放，大型重機團體不時舉辦活動爭取路權。

交通部高速公路局啟動第12次民調，調查結果在日前公布，有6成民眾仍不贊成重機上國道。

根據調查結果，不贊成的原因，主要集中在騎士不遵守交通規則任意超車及鑽縫隙，易發生危險，且會造成汽車駕駛員不安或失常為主。

贊成有條件開放的民眾中，在時段方面，不少人贊成僅開放週一到週五可上國道行駛；開放路段方面，有80.6%的民眾認為應開放限定路段行駛，尤其以開放國6橫向比率最高。

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針對民調結果，高公局今天說，仍有6成民眾不贊成開放大型重機行駛高速公路，其餘相關調查結果與歷年相近，日後如社會各界對政策具有高度共識，且獲得地方政府支持，再規劃合適國道路段試辦。

此次民調於3月11日至21日進行，「市內電話調查」有效樣本1078份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±3.0個百分點；「行動電話調查」有效樣本1214份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.8個百分點；合併前2項的「雙底冊調查合併」有效樣本共2292份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.0個百分點。（編輯：吳素柔）1140702

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