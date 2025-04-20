重機遮牌闖國道還傷警 騎士收4罰單並送法辦

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）國道公路警察局今天表示，范男昨晚騎乘遮蔽車牌重機闖國道，攔查過程造成1員警擦挫傷，除依法製單舉發遮蔽號牌、危險駕車、衝撞員警致受傷等，另依涉嫌妨礙公務及公共危險罪送辦。

國道公路警察局第二公路警察大隊上午發布新聞稿表示，19日晚間8時45分接獲民眾檢舉，在國道1號南向70公里楊梅路段，有騎士騎乘遮蔽車牌的大型重型機車從楊梅交流道闖入國道。

警方表示，范男（23歲）騎乘遮蔽車牌的大型重型機車，從楊梅交流道闖入國道後，沿途行駛內、中、外側車道及路肩，經巡邏員警攔查不停並持續往南行駛，最後警方於國道1號南向118公里的造橋地磅處，透過管制車道順利將人、車攔停於路肩處。

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但在攔查過程中，因范男抵抗造成1名員警擦挫傷，經檢測范男酒測值為0，警方除依道路交通管理處罰條例，針對遮蔽號牌、危險駕車、衝撞員警致受傷、大型重機行駛未經公告允許之路段製單舉發違規外，另外還依涉嫌妨礙公務及公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。

第二公路警察大隊呼籲用路人，勿騎乘機車上國道，避免危害自身及他人安全。若發現有機車違規行駛國道，應在保證自身安全前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報，確保國道行車秩序與安全。（編輯：張銘坤）1140420