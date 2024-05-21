台泥通過每股配息1元 宣布轉型控股公司

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（中央社記者賴言曦台北21日電）台泥今天召開股東會修改公司章程，更改集團英文名稱轉型集團控股公司，並通過每股擬配息新台幣1元。台泥董事長張安平說，低碳水泥、新能源事業已成為支撐台泥營運的第3、4隻腳，2023年已繳出健康穩健的財務報表，「台泥走在一條對的路上」。

台泥2023年營收1093.14億元，稅後歸屬母公司淨利79.98億元，年增48%，每股稅後淨利（EPS）1.06元，今天召開股東會通過每股擬配發1元現金股利，另通過修改公司章程，將集團英文名稱從Taiwan Cement Corporation改為TCC Group Holdings，宣示從水泥股份有限公司走向集團控股公司。

張安平致詞時表示，2018年前，台泥起家的台灣及中國大陸地區水泥事業占營收比例逾7成，成為撐起過往台泥的兩隻腳，當時台泥已隱約看到中國大陸市場可能在觸及高峰後進入平原期，於是2019年起著手布局兩岸以外的市場。

張安平說，去年11月底，台泥決定擴大投資歐亞非低碳水泥市場，將土耳其OYAK持股由40%提高為60%、葡萄牙Cimpor持股由40%增至100%。現在，歐洲低碳水泥的布局已反饋給台泥，2023年的獲利表現中，約45%貢獻自歐洲低碳水泥，低碳建材勢必將成為台泥在歐洲市場的主要競爭力，國際化布局無疑為台泥營運開創穩健的第3隻腳。

張安平指出，新能源事業是台泥向未來延伸的觸角，除了帶來穩定獲利，也讓台泥累積了許多跨領域的專利與技術，支撐台泥完成蛻變，成為撐起全新台泥的第4隻腳。

張安平說，2023年度，台泥交出了一份收入多元、風險分散、創新綜效、充分金流的四足鼎立、健康穩健財務報表；如今的TCC，實際上已經是名正言順的台泥集團控股公司（TCC Group Holdings），「台泥走在一條對的路上」。

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台泥總經理程耀輝則表示，目前荷蘭已成為台泥海外發展低碳水泥，歐洲儲能和充電樁業務的新控股平台；設在荷蘭就是希望能自然避險、規避匯率風險，儘管土耳其這幾年有通貨膨脹跟匯率影響，但經過台泥設計，對整體財務上的影響都是可控的。

至於水泥部分，程耀輝說明，台泥完成土耳其、葡萄牙擴大持股交割後，正式在全球建立4大水泥基地，對台泥帶來了穩定的淨現金流入，目前台泥在台灣擁有2座水泥廠、市占率32%，在中國大陸則有15座水泥廠、市占率1.69%，土耳其7座水泥廠、市占率16%，葡萄牙3座水泥廠、市占率逾50%，且產能利用率不到一半，意味著台泥有足夠的產能實力。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130521