台泥旗下台通引進電動曳引車 打造低碳運輸版圖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北18日電）台泥旗下台灣通運擴大低碳綠色運輸布局，今天宣布將陸續引進26噸電動大貨卡以及43噸電動曳引車，除了目標成為台灣目前引進最多電動載具類型的物流公司，也助力台泥成為國內第1個使用電動曳引車運送水泥產品的公司。

台灣通運今天與瑞典車廠VOLVO共同舉辦「低碳EV綠色運輸啟動儀式」，同時亮相未來將載運台泥散裝低碳水泥的電動曳引車與槽桶。

台灣通運指出，這款43噸電動曳引車，續航里程最高300公里，電池容量依搭載電池數最大可達540kWh，動力部分最多可配置3個電動馬達，最高可輸出666匹馬力，並配備250kW直流充電，充滿電僅需2.5小時，是目前台灣引進的電動曳引車當中，對客戶CP值最高的車款。

台灣通運表示，今年會先提供2輛電動曳引車搭配槽車桶，為台泥執行散裝低碳水泥運送任務，且與傳統柴油曳引車相比，每輛電動曳引車將讓水泥運送的碳排減少32%；下階段規劃包含組成小型電動商用車車隊，擴大營運範圍，鎖定民生消費業及有區域型終端配送需求的企業。

為免除電動曳引車的充電里程焦慮，台泥表示，旗下台泥儲能將為台灣通運在台泥製品廠設置專用快充樁，不僅提升車輛稼動效率，也確保運送時效。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣通運董事長辜公怡致詞時表示，台灣通運陸續導入電動大貨車及電動曳引車頭，以減少碳排放，並在水泥產品運輸中減少約32%的碳排放，而為了推動綠色運輸，需要政府與企業合作，確保有供應鏈支持和供應鏈的供應。

台泥總經理程耀輝表示，台泥在減碳方面不遺餘力，包括使用替代燃料、替代原料減碳，及在運輸上減碳，而台泥儲能將與台灣通運攜手建立的充儲一體電動曳引車充電站，其中包含180-240kw快充樁，可讓電動曳引車在50分鐘內完成充電，以推動台灣電動車運輸的發展。（編輯：潘羿菁）1130418