綠色和平批排碳大戶綠電進展慢 台電虧損全民買單

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（中央社記者張雄風台北10日電）綠色和平今天批評，台灣前20大排碳大戶減碳和綠電進度龜速，導致台電近600億元虧損，最後都由全民買單；呼籲加速綠電自發自用、加速能源轉型；並加強生物多樣性保育與綠領人才培育。

新電價4月1日起上路，民生用電及產業用電全面調漲。民生用電方面，每月用電量落在330度以下的住宅漲幅最低、僅3%，影響戶數達908萬戶，占比近68%。產業年用電量未達5億度的一般產業，電價調幅也均不高於14%，逾44萬家工業用電戶適用。

環境部氣候變遷署日前更新，2022年符合應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量排放源事業共550廠（場）。

綠色和平今天舉辦「氣候行動警示燈：台灣20大排碳大戶的氣候責任」報告發布記者會。點名全台前20大排碳大戶的減碳和綠電進度龜速，而台電為滿足這20大排碳大戶龐大的用電需求，每度電倒賠賣；直言「2022年大虧近新台幣600億元都由全民買單」。

綠色和平補充，600億元是以2022年平均工業電價與台電售電成本的差額乘以前20大排碳大戶外購電力以計算補貼總額。

綠色和平盤點台灣前20大溫室氣體排放企業包含台積電、群創、台灣美光、友達、聯電、台塑化、中鋼、中龍鋼鐵、台塑、台化、中油、南亞、台泥、長春石化、亞泥、大連化工、長春人造、正隆、中石化、榮成等。

綠色和平氣候與能源專案主任徐祥誠表示，將前20大排碳大戶產業分為ICT產業（5家）及傳統產業（15家）。在ICT產業部分，儘管台積電、友達、聯電都有承諾RE100目標，但除了台積電以外，友達、聯電、群創和台灣美光等企業在2022年的實際再生能源使用比例均低於0.2%。

傳產部分，徐祥誠指出，雖已制定中長期的減碳目標，但幾乎沒有企業提出明確的再生能源目標，更沒有一家企業的再生能源使用比例超過0.7%；甚至有9家企業在2022年完全沒有使用任何再生能源。

徐祥誠認為，排碳大戶應投入發展再生能源也能減輕台電虧損，減少排碳大戶用電由全民來補貼的窘境。

綠色和平提出3點呼籲，ICT產業盡快投入綠電自發自用，提高再生能源使用；傳統產業必須制定再生能源目標並加速轉型；排碳大戶應加強生物多樣性保育與綠領人才培育。（編輯：陳政偉）1130410