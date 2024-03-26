碳費第2次審議未果 委員：盼520前訂定完成

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（中央社記者張雄風台北26日電）環境部今天召開第2次碳費審議會，與會委員認為，這2次會議氣氛是好的，有足夠的討論和資訊，並強調希望在520前一定要訂出來，不要再拖了。

環境部今天召開第2次碳費費率審議會，雖未決定碳費費率，但已有共識，期望能在審議會中討論從起徵至2030年間、分階段調整的一般、優惠費率，供產業界有所依循。

而下次會議預計將於4月召開，也就代表環境部未能於第1季公布碳費費率。

本屆碳費費率審議會委員林彥廷接受媒體聯訪時表示，第1季沒有辦法訂出來，當然是有些失望；呼籲環境部和行政院還是要有個費率決定的時間點，讓委員們有預期心理。

林彥廷認為，這2次會議氣氛是好的，有充分的資訊和討論，讓委員們理解這些衝擊和評估，而非馬上就要進入投票做決定；他強調希望在520前一定要訂出來，不要再拖了。

綠色和平今天發布新聞稿表示，在環境部保持沉默的同時，工商團體卻動作頻頻，在經濟部拍板調漲電價後，工業總會、工商協進會、三三會等多個工商團體特別發布聲明，希望暫緩或延後徵收碳費。

綠色和平指出，與其將碳費視為營運風險並對費率錙銖必較，工商團體應思考如何順應國際淨零趨勢，加速投入再生能源自發自用減低對化石燃料的依賴，不僅增加國際競爭力，也對台灣的淨零轉型負起責任。

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另一方面，綠色和平表示，若環境部不加速讓碳費制度於2025年如期上路，到2026年企業仍須繳納碳關稅給歐盟，白白流失台灣及企業的減碳資金；應該負起主管機關的責任，盡快協助各界溝通並達成共識，切勿過度顧忌工商團體的反對而失去減碳初衷、犧牲社會大眾權益。

環境權保障基金會表示，環境部乃至於行政院要有魄力，520前可以完成碳費費率審議，回應氣候正義；也向工商團體喊話，仍應依現行規劃在2025年依2024年排碳量繳交碳費。（編輯：陳政偉）1130326