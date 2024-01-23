環團：綠電總量不足、不易取得 籲推展自發自用

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）綠色和平今天發布RE10X10企業綠電倡議2023年度報告，在102家響應的台灣企業中，已有40家開始使用綠電；然而台灣綠電總量不足、不易取得，呼籲政府推動自發自用模式。

綠色和平表示，自2020年底發起「RE10X10企業綠電倡議」，至2023年底，已獲102家企業響應。目前40家企業已開始使用綠電，其中18家達成綠電用量占總用電量10%的承諾，甚至有11家突破20%，可望成為激勵中小企業使用綠電的指標。

綠色和平估計，若這些企業都實現倡議目標，預計2025年綠電用量至少8170萬度，每年減碳超過4萬公噸，相當於103座大安森林公園一年的吸碳量。

不過，綠色和平氣候與能源專案主任方君維也說，綠色和平發現，至2023年12月止，台灣再生能源發電總量約229.6億度，卻只發放128.3萬張購買綠電憑證，等於僅有5.6%綠電供企業取得，顯示台灣再生能源存在總量供應不足、不易取得，以及被躉購制度壟斷的問題。

她進一步指出，綠色和平建議政府推展自發自用模式，除了「廠內自用」，還有「轉供自用」、「自備電廠」等2種模式可擴展自發自用多元運用。

「轉供自用」是企業自家工廠已無法自建發電設備的情況下，即透過在第三地興建再生能源發電設備，再將綠電轉供，也可創造額外的企業ESG效益。至於「自備電廠」模式，企業可與能源業者共同持股開發再生能源發電案場，掌握綠電來源。

報告顯示，目前企業平均電價為每度3.12元，綠電轉供平均單價約5.7元，採購再生能源憑證平均成本約每度7.75元，但若自發自用成本僅每度2.68元。

方君維說，這2種模式都能幫助企業取得成本相對較低的綠電，讓台灣的再生能源產出，真正跟使用需求對接，以落實永續發展。

綠色和平舉例說明，響應綠電倡議的企業奇鼎為了解決綠電用量不足，不僅做自發自用、轉供自用，加上取得憑證購買綠電，以符合國際市場要求綠電用量的規定。

與會的經濟部標準檢驗局組長黃志文表示，標檢局持續協助政府做轉型，同時思考能讓企業買到綠電的方案，價格過高也會處理。

行政院發言人林子倫則說，台灣規劃2030年再生能源裝置容量達49.4GW，為2022年的3.5倍，達成的機會非常高。（編輯：陳清芳）1130123