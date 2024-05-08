專業客製化車用訂單穩 元山首季每股賺0.62元

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（中央社記者潘智義台北8日電）車用電子與生活科技系統廠元山科技今天表示，第1季合併營收新台幣9.07億元，營業利益3068萬元，稅後淨利4684萬元，分別較去年同期增加6.57%、46.13%與153.68%，每股稅後盈餘0.62元。

元山科技發布新聞稿指出，受惠專業客製化車用風扇、高階資訊電子（IT）運算訂單穩定，出貨動能延續，帶動首季營運成長。

元山說明，第1季產品營收結構為汽車電子44%、高階運算系統33%、生活科技系統20%，工業設備與其他3%；毛利率17%，年增1個百分點，由於包括高雄廠、東莞達伸廠、角社廠均持續導入新一代智慧製造設備，推升生產效能與製程能力水準所致。

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元山今天公告4月營收3.41億元，較3月及去年同期增加3.08%與14.40%，累計前4月營收12.48億元，年增8.6%，由於第2季為傳統家電採購出貨旺季，生活科技領域事業樂觀，元山與知名品牌合作高階造水機預計在第3季上市，高單價可望挹注營運成長動能。

汽車電子布局方面，元山說明，歐洲客戶約占65%，訂單能見度穩定可達2025年，在去年關鍵車用微控制器（MCU）供給不穩情況緩解後，今年出貨將回到正常節奏；中國市場約占35%。（編輯：張均懋）1130508