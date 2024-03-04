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元山去年每股賺4.08元 擬配息3元

2024/3/4 21:35
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（中央社記者潘智義台北4日電）車用電子與生活科技系統廠元山科技今天公告2023年稅後淨利新台幣2.92億元，每股稅後盈餘（EPS）4.08元，其中認列上海元山股權處分利益逾2.68億元。

元山科技統計，2023年合併營收36.33億元，年減0.15%；營業利益5312萬元，第4季提列存貨跌價損失6014萬元，影響本業獲利表現；稅後淨利2.92億元，年增50%，主因認列上海元山股權處分利益，EPS 4.08元。

元山發布新聞稿說明，2023全年產品營收結構為汽車電子42%、高階運算系統34%、生活科技系統17%及工業設備與其他7%，維持以往水準；毛利率16.6%，由於上半年車用IC供貨不穩，影響出貨節奏，下半年起不利因素已完全排除。

元山今天董事會通過2023年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利3元，配發率為73.53%；若依今天收盤價50.9元計算，為5.89%。

展望2024年，元山指出，在人工智慧（AI）浪潮驅動下，大型雲端伺服器、數據資料中心等高階運算市場規模持續擴大，對有效散熱需求持續攀升，加上車用訂單能見度高，今年可望維持一定成長動能。

面對全球汽車品牌版圖變遷，元山謹慎樂觀看待，除與歐洲、中國各大車廠保持穩固的密切合作關係外，也已在上海等核心城市建立工程中心，提供合作夥伴外部工程資源，不排除隨客戶前往東南亞及印度等高人口紅利市場，建立第3生產基地。

元山表示，高雄仁武產業園區興建案如計畫持續進行中，預計2025年完工後營運規模可望進一步提升。（編輯：楊蘭軒）1130304

#上海
#元山科技
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