奇偶首季獲利年增159% 晶睿前4月營收年減35%

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（中央社記者潘智義台北8日電）安控廠奇偶科技今天公告第1季合併營收新台幣3.2億元，年增14%。歸屬於母公司業主2.3億元，年增159%，稅後每股盈餘2.59元。

安控廠晶睿通訊今天公布4月合併營收5.45億元，較去年同期減少37.2%，較3月減少12.9%。今年1至4月累計合併營收為21.29億元，較去年同期減少35.4%。

奇偶科技說明，第1季營業毛利1.6億元，毛利率49%，較去年同期上揚4個百分點。業外部分因金融資產與外幣兌換利益雙收，今年第1季營業外收入達2.1億元，較去年同期業外收入增加將近1.3億元。

晶睿通訊說明，代工和品牌業務4月營收不如預期，主要受到客戶調整庫存以及專案延後出貨所影響。市場需求的能見度雖不明朗，呈現拉貨動能減弱的趨勢。

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不過，人工智能帶來的商機依然熱絡，從近期日本、美國、荷蘭、英國的展覽對具備邊緣運算人工智慧（edge AI）的新款網路攝影機，以及VORTEX雲端安防服務、VSS AI智能監控系統展現的智慧影像分析功能都大受好評。

晶睿通訊強調，將續開發人工智慧產品，投資智慧製造強化營運韌性，品牌業務專注於拓展AI安防解決方案和雲端安防服務市場，代工業務將擴大北美以外的客戶基礎以及推出智慧影像新品。（編輯：潘羿菁）1130508