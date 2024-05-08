基隆警員清槍走火幸無人傷 分局呈報記小過

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市正濱派出所袁姓警員今天未依規定在槍械室清槍，過程中槍枝不慎走火，所幸無人受傷。第二警分局將呈報市警局核定袁姓警員記1次小過處分，並加強教育訓練。

警方表示，基隆市警察局第二分局正濱派出所袁姓警員，今天中午12時49分在派出所內保養槍枝時，未依規定於槍械室清槍，且未注意彈夾尚未卸下，導致槍枝走火，子彈擊中地板後再彈射至電視螢幕，造成地板磁磚及電視螢幕破裂，所幸現場無人員受傷。

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警方指出，將依「警察機關武器彈藥管理要點」，報核袁姓警員記1次小過處分，相關考監責任一併報核，第二警分局將持續加強教育訓練，以防止類似情況發生。

據了解，袁姓警員原在第二警分局偵查隊任職，之後調派正濱派出所服務，由於袁姓警員必須安排時間回偵查隊，持續辦理相關公文直到結案，加上派出所勤務兩頭忙，因而一時恍神導致槍枝走火。（編輯：陳清芳）1130508