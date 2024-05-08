吳釗燮：樂見美日菲安全合作 台灣願加入民主陣營

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（中央社記者吳昇鴻台北8日電）外交部今天表示，外交部長吳釗燮先前與美國智庫「東西中心」籌組的印太記者團茶敘，表示樂見美日菲領袖峰會聲明加強安全合作，應有助於因應中國在東海及南海的蠻橫行徑，台灣也願加入民主陣營，遏止威權擴張。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮於今年4月17日與美國智庫「東西中心」籌組的印太記者團茶敘，說明中國擴張主義威脅、假訊息及認知作戰、以及台灣半導體產業韌性等議題。日本「讀賣新聞」、韓國「每日經濟新聞」、「韓國聯合通訊社」、「文化日報」、紐西蘭「新聞編輯室」（Newsroom）及印度「印度快報」（Indian Express）等媒體已陸續刊出訪談內容。

吳釗燮表示，樂見今年4月美日菲領袖峰會聲明加強安全合作，相信透過此框架，應有助於因應中國在東海及南海的蠻橫行徑。美日菲峰會與去年8月的美日韓「大衛營」峰會，顯示越來越多民主國家受到中國擴張主義的威脅，並加強合作捍衛印太地區的自由開放，台灣也願加入民主陣營，共同遏止威權擴張。

外交部指出，針對與會記者關心全球半導體產業供應鏈問題，吳釗燮表示，台積電在日本、美國、德國投資設廠，是台灣半導體產業向海外拓展的全球布局，稱此將掏空台灣的說法並不正確，因為台灣長期以來已發展出完整的半導體產業聚落，涵蓋設計、生產、測試和封裝等過程，其他國家難以輕易複製經驗，且台積電已表示核心技術將根留台灣。台灣也願意和日本、美國、韓國及印度等理念相近國家合作，強化半導體供應鏈的韌性，以因應地緣政治對半導體產業的衝擊。

吳釗燮指出，中國對台進行認知作戰，經常以假訊息散播「疑美論」，目的在製造台灣內部不安與分化社會，民主國家對此應多加警惕和防範。

外交部表示，「東西中心」印太記者團14名成員分別來自印度、日本、韓國、紐西蘭及台灣的政經新聞記者，所屬媒體的輿論深具國際及地方影響力。（編輯：張均懋）1130508