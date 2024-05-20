早安世界》賴清德就職演說3主軸 預計釋善意促兩岸追求和平共榮

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賴清德就職演說3主軸 預計釋善意促兩岸追求和平共榮

總統副總統就職典禮20日將於總統府及府前登場，預計將吸引國內外高度關注。朝野領袖、多國外賓將出席典禮，並有多元活潑的表演節目及國軍兵力展示。國安高層揭露，賴清德的就職演說將延續蔡英文總統的政策基礎，強調「穩健、負責任、自信、團結」四大態度，並將以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，闡述帶領執政團隊「承先啟後、迎向未來」。賴清德也將釋放具體善意，不卑不亢維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮。（看完整報導）

總統蔡英文任內推婚姻平權、潛艦國造 8年大事記回顧

總統蔡英文民國105年上任，擔任2任總統的她，是台灣首位女性總統，任內推動一例一休、年金改革、婚姻平權等改革，執政8年在今天畫下句點。美國有線電視新聞網（CNN）19日專文介紹，盛讚蔡總統過去8年是一位「讓台灣登上世界地圖並挺身對抗中國」的領袖。中央社整理蔡總統任期中，台灣在政治和社會上所發生的各項大事。（看完整報導）

民眾黨519上街群眾高舉芭樂 柯文哲：威權若再現革命是義務

民眾黨19日在民進黨中央黨部北平東路前舉行「519草根決心行動」集會。活動以水果芭樂為意象，質疑民進黨執政8年未兌現的「芭樂票」，包括媒體改革、司法改革、國會改革、憲政改革和民生經濟。民眾黨主席柯文哲表示，若黨國威權體制再度出現，革命就是義務，民眾黨會協助民進黨找回謙卑、實現清廉勤政愛鄉土。（看完整報導）

未來一週鋒面滯留 今日北部午後防短暫陣雨、中南部留意較大雨勢

氣象署19日表示，未來一週受鋒面滯留影響，20日白天起中南部、東半部有短暫陣雨，午後北部山區、中南部地區可能有較大雨勢；21、22日降雨最明顯，西半部地區留意大雨發生。中央氣象署預報員張竣堯說，未來一週這波鋒面滯留時間較久，雖未有西南季風訊號，但仍可視為廣義的梅雨鋒面。鋒面影響期間水氣增加，各地高溫約攝氏28至30度，低溫23至25度，感受上較悶熱。（看完整報導）

113年國中會考19日落幕 國英數社自5科試題及解答一覽

113學年度國中教育會考5月18日登場，並於5月19日中午落幕。中央社整理國立台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心提供的113年會考試題與解答，包含國文、英語閱讀、英語聽力、數學、社會、自然科。台北市補教協會推估，要拿A++成績的考生，社會科至多能錯3題，數學科、國文科、英語科、自然科至多能錯2題。（看完整報導）

壽司店餐點遭指有蛞蝓 北市稽查未見異物但見醬料未標效期等2疏失

一名網友18日晚間在「爆料公社」網站發文表示，與家人到連鎖壽司店用晚餐，吃到第2塊花壽司時，竟發現活生生的蛞蝓，讓人質疑餐廳衛生。台北市衛生局19日表示，已派員前往店家進行衛生稽查，確認餐廳產品責任險在效期內，場所或食材也沒有見到病媒或異物出沒，但發現醬料未標示名稱及效期、送餐軌道下方不潔2項缺失，已限期要求22日前改善完成。（看完整報導）

中國聚甲醛反傾銷調查 經濟部：助台廠分散市場拓銷

中國商務部19日公告，對進口自歐盟、美國、台灣和日本的聚甲醛產品，發起反傾銷立案調查。經濟部透過新聞稿指出，本次遭調查的聚甲醛（POM）為熱塑性的工程塑膠，用於小齒輪、刀柄、緊固件等工程零件，也被應用於汽車和消費電子產業。經濟部表示，將協助台灣業者因應反傾銷調查、啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應。（看完整報導）

法屬新喀里多尼亞暴動 法媒：背後恐有中國影子

法屬太平洋群島新喀里多尼亞近期爆發30多年最大暴動，新喀里多尼亞是法國海外領土之一。由於法國「國民議會」近日通過法案允許住在當地10年的法國居民參與省級選舉，激起當地獨派勢力憤怒。法媒報導，這次暴動雖因選舉法改革引爆，但中國陰影也引起輿論關注；分析指出，新喀里多尼亞有豐富鎳礦儲量，中國政府一直密切關注當地的政治鬥爭，希望取代法國地位。（看完整報導）

珍珠奶茶風靡美國 茶飲專家：台灣應以發明珍奶自豪

洛杉磯舉行台灣珍奶節，熱愛珍奶的不只亞裔，在洛杉磯幾乎是不分族群。瑞克．萊因哈特是茶葉與咖啡的調配師及製造商，他和太太溫蒂見證了珍珠奶茶從台灣流傳到美國的這段歷史。溫蒂說，美國人知道茶，但總是跟老人聯想在一起，直到珍珠奶茶的出現改變了這個現象。珍珠奶茶帶來一種體驗，讓年輕人願意喝茶，「台灣應該以發明珍奶自豪。」（看完整報導）

今永昇太前9戰防禦率0.84 大聯盟111年來史上最佳

美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊日籍投手今永昇太19日先發，雖然無關勝負，但主投7局無失分，大聯盟生涯初登板前9場防禦率為0.84，創防禦率成為正式紀錄的1913年後最佳紀錄。今永賽後被問到防禦率進一步往下降時說「我真的不太在意」，他表示「真的令我開心的是球隊能在我主投的比賽中獲勝。」（看完整報導）

開箱老照片》五二〇媒體改造大遊行

1995年5月20日，由澄社等多個社團共同組成的「黨政軍退出三台運動聯盟」發起「五二〇媒體改造大遊行」，提出黨政軍特全面退出、電波頻道全面開放、廣電法規全面翻修和媒體結構全面改造四大訴求。活動當天，遊行歷經5小時，最後由聯盟推派代表進入總統府遞交「黨政軍退出三台」連署書後結束活動。在多年努力下，立法院2003年12月9日三讀通過修正廣電三法，明定黨政軍的資金須在兩年內退出廣電媒體，台灣媒體改革邁入新的里程碑。（看完整報導）

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