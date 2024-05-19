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壽司店餐點遭指有蛞蝓 北市稽查未見異物但見醬料未標效期等2疏失

2024/5/19 17:10（5/19 17:43 更新）
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民眾網路爆料，在北市某連鎖壽司店用餐時，發現壽司內有仍在活動的蛞蝓。（圖取自爆料公社網頁bc3ts.net）
民眾網路爆料，在北市某連鎖壽司店用餐時，發現壽司內有仍在活動的蛞蝓。（圖取自爆料公社網頁bc3ts.net）
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（中央社記者陳昱婷台北19日電）有網友指稱前往台北市一家連鎖壽司店用餐時，在壽司中發現活蛞蝓。台北市衛生局表示，今天稽查沒有看到病媒出沒，但發現醬料未標示效期等2項缺失，已要求限期改善。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天下午透過媒體群組表示，經派員前往店家進行衛生稽查，確認餐廳產品責任險在效期內，場所或食材也沒有見到病媒或異物出沒，但發現醬料未標示名稱及效期、送餐軌道下方不潔2項缺失，已限期要求22日前改善完成。

林冠蓁指出，期滿後將不定期複查，屆時若仍未改善完成，將處新台幣6萬元到2億元罰鍰。

一名網友昨天晚間在「爆料公社」網站發文表示，與家人到連鎖壽司店用晚餐，吃到第2塊花壽司時，竟發現活生生的蛞蝓，讓人質疑餐廳衛生。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、寄生蟲專家黃高彬指出，蛞蝓及其分泌的黏液中，可能含有廣東住血線蟲，不慎吃下肚恐遭感染，甚至引發腦膜炎，導致神經方面的後遺症。（編輯：李錫璋）1130519

#黃高彬
#台北市衛生局食品藥物管理科長
#林冠蓁
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林冠蓁
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